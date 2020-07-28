كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين والاتحاد الأوروبي يسرعان المفاوضات بشأن اتفاق للاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، اليوم الثلاثاء، إن الصين والاتحاد الأوروبي سيسرعان المفاوضات من أجل إبرام اتفاق للاستثمار بين الجانبين بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف ليو في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية، أن الصين والاتحاد الأوروبي سيواصلان أيضا تعزيز تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي وتنفيذ سياسات مالية ونقدية فعالة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي قدما.

وقال البيان "فيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة ما يزيد على 650 ألف شخص حول العالم، ستعمل الصين والاتحاد الأوروبي على الوقاية من الفيروس وتطوير لقاح وتبادل المختصين من خلال المزيد من التعاون الثنائي".

وأشار البيان أيضا إلى أن بكين والتكتل الأوروبي سيواصلان توسيع تجارة المنتجات الزراعية.