كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يكشف معسكراً لتدريب مرتزقة أردوغان في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مقطع فيديو جديد بعنوان "تحركات مرتزقة أردوغان في ليبيا"، اتهام تركيا بإرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا في خطة لحشد المزيد منهم على جبهات سرت والجفرة، حسبما أفادت قناة مداد نيوز.

وأوضح "التقرير" أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، نشر، مقطع فيديو على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، يوثق تواجد عناصر من "فرقة السلطان مراد" السورية في معسكر اليرموك الليبي.

وتابع " التقرير" علق المسماري، في تدوينة مرفقة بالفيديو المنشور ،أن فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع أنقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب مجموعات من المرتزقة " مشيرا الى أن المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كاف ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة.

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وأوضح "المسماري" علي وجود خطة تهدف لحشد 15 ألفا من المرتزقة السوريين والذين يعرفوا بـ" الاقتحاميبن والقوات الخاصة بجانب قوات النخبة التابعة لجبهة النصرة، مشيرا إلى أنهم يعرفون أيضا بـالانغماسيين.

وأعلن الجيش الليبي عن مقتل قائد تنظيم "فرقة السلطان مراد" في اشتباكات بالعاصمة الليبية قائد المرتزقة السورية المرسلة إلى ليبيا بايع تنظيم "النصرة"التابع لتنظيم القاعدة وعمل لصالح الاحتلال التركي في عفرين ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم لتكتب نهايته علي يد قوات الجيش الليبي.



