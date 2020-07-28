كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جرحى في تفجير دراجة نارية مفخخة وسط سوق رأس العين بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جرح عدد من الأشخاص جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدراجة كانت مفخخة وانفجرت عند دوار الحسكة في المدينة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ولم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى ولا عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

يذكر أن المدينة التي تخضع لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، شهدت يوم الأحد الماضي انفجار دراجة نارية أدت إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 19 آخرين.