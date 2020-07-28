كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي إلى 30223 حالة.

وأوضحت الهيئة أن السلطات الصحية تجري حاليا نحو 500 ألف فحص للكشف عن الفيروس كل أسبوع، فيما وصلت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 1.3 بالمئة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى 5551، مقارنة مع 5655 أمس الاثنين، فيما انخفض عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة من 398 إلى 385.