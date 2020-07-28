كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خفر السواحل الموالي لحكومة الوفاق الليبية يقتل 3 مهاجرين سودانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة مهاجرين بالرصاص ليل الإثنين الثلاثاء في نقطة إنزال على الساحل الليبي مطالبة بـ"فتح تحقيق" في الحادث.

وجاء في بيان "تدين المفوضية العليا الحادث المأسوي الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وتطالب بفتح تحقيق عاجل" إثر "إطلاق النار عند نقطة إنزال الخُمس في ليبيا الليلة الماضية بعد اعتراض خفر السواحل الليبيين لزورق". وأوضح البيان أن إطلاق النار حصل بعد إنزال أكثر من سبعين شخصاً.

والقتلى الثلاثة سودانيون حسب المفوضية.

وذكر البيان أن إثنين قضيا على الفور والثالث في سيارة إسعاف للجنة الدولية للاغاثة أثناء نقله إلى المستشفى.

كما تسبب الحادث في سقوط جريحين.

وتابع البيان "نُقل المهاجرون الآخرون إلى مركز احتجاز".

Advertisements

من جهتها أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، أن موظفيها ذكروا أن "السلطات المحلية بدأت إطلاق النار عندما حاول المهاجرون الفرار من نقطة الإنزال".

وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا فيديريكو سودا في بيان: "استخدام القوة المفرطة أدى مجدداً إلى إزهاق أرواح في أجواء من الجمود لا تساهم في تغيير نظام غالباً ما لا يؤمن حداً أدنى من الحماية".

وأعلن فانسان كوشتيل الموفد الخاص للمفوضية للوضع في البحر المتوسط في بيان، أن "هذا الحادث يبرز بوضوح أن ليبيا ليست مكاناً آمناً لإنزال مهاجرين".

وقال: "من الضروري زيادة موارد البحث والإنقاذ في المتوسط بما في ذلك بالتعاون مع زوارق منظمات غير حكومية، لزيادة إمكان أن تفضي عمليات الإنقاذ إلى إنزال المهاجرين في موانئ آمنة، خارج ليبيا".

ودعا إلى "ضرورة" تعزيز "التضامن بين الدول المطلة على المتوسط".

وزادت رحلات المهاجرين من السواحل الليبية بـ 300% بين يناير وأبريل الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها في 2019 حسب الأمم المتحدة.

وحاول أكثر من 100 ألف مهاجر عبور المتوسط في 2019 وقضى أكثر من 1200 منهم غرقاً، حسب الأمم المتحدة.