كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تظاهرات في روما ضد تمويل خفر السواحل الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت تظاهرات في العاصمة الإيطالية روما، للمطالبة بوقف تمويل خفر السواحل الليبي ومراكز الاعتقال التي تديرها حكومة الوفاق الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" أن عشرات المتطوعين من منظمة ميديترانيي، ومنظمة العفو الدولية، والعديد تدفقوا للتظاهر في ساحة سان سيلفسترو بروما، ضد تمويل خفر السواحل ومراكز الاعتقال الليبية التي تديرها حكومة طرابلس، بدعم من بعض الدول الأوروبية.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 600 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بأنه تم تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198963، كما سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى 9063 وفاة.