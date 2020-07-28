كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هاتفيا.. عبدالله بن زايد ووزير خارجية أرمينيا يبحثان جهود مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المجال الصحي والتجاري.

كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتدابير البلدين وجهودهما لاحتواء تداعياته.

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وفي هذا الصدد، أكد ووزير خارجية أرمينيا، على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق القائم من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأرمينيا وما تشهده مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو مستمرين.

من جانبه، أشاد زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.