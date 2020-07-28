كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر افتتاح قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت سلطات اليونان والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، قاعدة عسكرية بحرية وجوية أمريكية جديدة.

ويأتي افتتاح القاعدة الأمريكية الجديدة في اليونان، بعد توقيع واشنطن وأثينا في أكتوبر الماضي اتفاقية دفاع جديدة مفتوحة، لتحديث اتفاقية عام 1990 بين البلدين، وفق ما ذكرت صحيفة "زمان" اليوم.

ونصت الاتفاقية الجديدة على إقامة ثلاث قواعد عسكرية أمريكية جديدة في مدن لاريسا، وأليكساندروبوليس، وستيفانوفيكيو.

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وشهد يوم الأربعاء الماضي هبوط مروحيات من طراز "سيكورسكي" التابعة لوحدة الإنزال الجوي الأمريكية وسيارات عسكرية وذخيرة في منطقة "دادا آغاتش" اليونانية الحدودية مع تركيا، إيذانا بالافتتاح الرسمي للقاعدة يوم الخميس الماضي.

وذكر موقع "سوزغو التركي" أن حفل الافتتاح تم بمشاركة وزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناجي تيبولوس، وسفير الولايات المتحدة لدى أثينا جيفري بيات، وقائد لواء مشاة الميكانيكية رقم 12 اليوناني في منطقة دادا آغاتش.

ويتزامن الافتتاح مع توتر العلاقات بين أثينا وأنقرة، وتصاعد الخلاف، بعد توسع أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة في البحر المتوسط، فيما دعت واشنطن تركيا إلى وقف أنشطتها غير الشرعية.