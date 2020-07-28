باستثناءالمطاعم.. السلطات المحلية تقرر إغلاق مقاهي طنجة على الساعة الثامنة مساء

قررت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، بمدينة طنجة، إغلاق جميع مقاهي المدينة على الساعة الثامنة مساء، بعد اجتماعها مع المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بطنجة أصيلة، بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بلاغ المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بطنجة أصيلة، فإن القرار يستثني المطاعم المختصة في بيع المأكولات فقط، التي ستغلق أبوابها على الساعة الحادية عشر ليلا.

وأضاف البلاغ أن المقاهي أو المطاعم التي لم تلتزم بهذا القرار سيتم إغلاقها وسحب رخصتها من طرف السلطات المحلية المعنية.