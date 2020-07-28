المغرب يسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات.. 11 وفاة و500 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 21387 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 513 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 17066 بنسبة 80 في المائة.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 11 حالة وفاة في 24 ساعة، 5 منها بمدينة طنجة، وفاتين بالبيضاء، واحدة بخنيفرة ومثلها في مراكش لترتفع الحصيلة إلى 327 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.