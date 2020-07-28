الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، عن رصد من وصفهم بـ"المشتبهين" بالقرب السياج الحدودي مع لبنان في منطقة الجليل الغربي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث وتفتيش في المنطقة المحاذية لرأس الناقورة، فيما جاء في بيان مقتضب صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "الحادث تحت مراقبة قوات الجيش. والتفاصيل قيد الفحص".
ويأتي ذلك في ظل التوترات الحدودية في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عن إحباط عملية تسلل لعناصر من حزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا المحتلة، ما نفاه حزب الله، مؤكدا أن الرد على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على سورية يوم الإثنين 20 تموز/ يوليو الجاري، "آت حتمًا".
ويسود الهدوء المشوب بالحذر، المناطق الحدودية جنوب لبنان، منذ ساعات مساء الإثنين، مع إبقاء الجيش الإسرائيلي على قواته في حالة تأهب.
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