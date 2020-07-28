الملايين يتفاعلون مع مطالبات وقف إعدامات إيران

الثلاثاء 28 يوليه 2020

طالب الملايين من رواد موقع "تويتر" في تغريدات عبر هاشتاق بعنوان "لا تعدموا"، الذي لاقي تفاعلا عالميا خلال الآونة الأخيرة، المجتمع الدولي بالضغط على إيران لوقف تصاعد وتيرة الإعدامات بالبلاد.



والهاشتاق المذكور دشنه ناشطون إيرانيون للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام بإعدام 3 متظاهرين اعتقلتهم السلطات بعد مشاركتهم في احتجاجات شعبية، نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتواصل تفاعل العديد من المغردين حول العالم مع هاشتاق "لا تعدموا" بعد أنباء عن تأييد حكم بإعدام 5 محتجين إيرانيين آخرين، اعتقلوا قبل عامين خلال مظاهرات عارمة دامت لفترة وجيزة خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2017، ويناير/ كانون الثاني 2018.

وطالب مغردون إيرانيون يمثلون جميع شرائح المجتمع بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق آلاف السجناء السياسين ومعتقلي الرأي داخل البلاد.

Advertisements

ونقلت إذاعة "زمانة" المعارضة الناطقة بالفارسية، التي تتخذ من هولندا مقرا لها ضمن تقرير لها، الثلاثاء، عن مصادر حقوقية، قولها إن المحكمة العليا الإيرانية أيدت قبل عدة أيام أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة متظاهرين، وهم مهدي صالحي، ومحمد بسطامي، ومجيد كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي.

وذكرت المصادر أن محكمة إيرانية في محافظة أصفهان (وسط) وجهت للمعتقلين اتهامات بالحرابة والبغي (الاعتداء على حقوق الآخرين).

ولم يتم الإفراج عن تفاصيل أخرى للأحكام، لكن لائحة اتهام المتظاهرين الخمسة تنص على أنه لم يكن هناك أي اضطراب أو تخريب في نطاق محل إقامتهم بمدينة "خميني شهر" أثناء الاحتجاجات قبل عامين.

يذكر أن التفاعل غير المسبوق مع هاشتاق "لا تعدموا" بنحو تجاوز 6 ملايين تغريدة أزعج المسؤولين الإيرانيين لدرجة، أن مسؤولون قضائيون اعتبروا تلك الخطوة بأنها إثارة للأجواء من جانب من نعتوهم بالأعداء، وستبقي بلا تأثير على أدائهم