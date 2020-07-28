أردوغان يواجه إتهاماً جديداً بسرقة نادي رياضي

الثلاثاء 28 يوليه 2020

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهاما جديدا خلال الأيام الأخيرة، لكن هذه المرة بعيدا عن حلبات السياسة، حيث جاء في المجال الرياضي، ومتعلقا بالتحديد بنادي باشاك شهير بطل الدوري التركي الجديد.



النادي الذي حقق، الأسبوع الماضي، لقب بطولة الدوري التركي للمرة الأولى في تاريخه، يعتبر النادي المفضل لأردوغان، بل إن الأخير يدعي أنه أسسه خلال توليه رئاسة بلدية اسطنبول.

لكن نور الدين سوزين، رئيس بلدية أسطنبول الكبرى السابق، خرج ليرد على هذا الادعاء من الرئيس التركي، حيث نفى في تصريحات لصحيفة "سوزجو" المحلية أن يكون النادي قد تأسس خلال تولي أردوغان رئاسة بلدية اسطنبول.

وقال سوزين في تصريحاته: "نحن من أسسنا هذا النادي خلال فترة ولايتي لبلدية أسطنبول، ليصعد من هناك إلى ما صار عليه الآن".

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وكان سوزين تولى رئاسة بلدية أسطنبول في الفترة بين عامي 1989 و1994، وهي الفترة التي شهدت تأسيس نادي باشاك شهير، قبل 4 سنوات من تولي أردوغان للمنصب.

وأضاف نور الدين: "أهنئ لاعبي وجهاز باشاك شهير الفني، لكني لا أهنئ مديريهم، ويجب أن أقول إن باشاك شهير ناد مسروق، لكني لا أحب هذه الكلمة كثيرا".

وأردف: "قمت بتأسيس بلدية اسطنبول الرياضية من خلال أحد أقاربي في الوزارة، وكان باشاك أكبر نادٍ رياضي، وكان لديه رياضيون في 20 فرعا مختلفا، يلعبون في محتلف الدوريات، وكان هذا فريق كرة القدم لبلدية باشاك شهير".

وأكد سوزين أن النادي تم تأسيسه باسم باشاك شهير دون الرجوع إلى مجلس البلدية أو أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى وجود أنباء عن بيع النادي لملاك قطريين خلال الفترة المقبلة