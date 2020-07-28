تركيا تعلن تأجيل أنشطتها في البحر المتوسط لإفساح مجال للدبلوماسية مع اليونان

أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا قررت تأجيل إجراء مسح سيزمي في منطقة تقع شرقي البحر المتوسط متنازع عليها مع اليونان، وذلك من أجل فسح المجال للدبلوماسية.

وقال المتحدث الرئاسي إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك" الإخبارية، إن أردوغان أمر بتأجيل أنشطة المسح التي كان من المقرر أن تقوم بها سفينة المسح السيزمي التركية "أوروتش رئيس" في المياه الواقعة بين مدينة أنطاليا الساحلية التركية وجزيرة ميس اليونانية.

وبحسب قالن:"قال الرئيس دعونا ننتظر لبعض الوقت طالما هذه المفاوضات مستمرة".

وأشار إلى أن محادثات ثنائية تُجرى منذ تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي ودعوتها لقادة تركيا واليونان إلى نزع فتيل الأزمة.

وتقول كل من أنقرة وأثينا إن المنطقة التي من المفترض أن يتم التنقيب فيها تقع ضمن جرفهما القاري.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات متوترة بالأساس بين تركيا واليونان بشأن قضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة ببحر إيجه والبحر المتوسط وكذلك تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى الدول الأوروبية.

وكانت تركيا قالت إنها ستقوم بأعمال مسح في المنطقة بداية من 21 تموز/يوليو وحتى الثاني من آب/أغسطس.

