مخيم الزعتري... تربة غير صالحة للزراعة حوّلها اللاجئون إلى واحات خضراء

في مخيم الزعتري للاجئين، تنتشر الآن مساحات خضراء تشبه الواحات وسط الصحراء مترامية الأطراف. هذه النباتات والأعشاب مثل النعناع والبندورة (الطماطم) والخيار تزهر وتترعرع على الرغم من أن الأرض بالمنطقة قاحلة وعقيمة، بفضل عنصرين بسيطين.. الماء وبعض المراتب القديمة.

يستخدم اللاجئون السوريون، الذين يعملون مع خبراء من جامعة شيفيلد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أسلوب الزراعة المائية.

هذا الأسلوب في الزراعة لا يحتاج إلى التربة. ولكن بدلاً منها، يتم استخدام أجزاء من الحشايا القديمة في أكواب صغيرة أعيد تدويرها، جنباً إلى جنب مع الشتلات وبعض الماء.

وقال حسن الجلدة وهو لاجئ سوري ومشارك في فريق الزراعة المائية "فكرة المشروع لها أكثر من هدف وأكثر من نتيجة إيجابية هي اكتفاء ذاتي، وتوفير في المياه، ثالثاً مع وجود قلة مساحة في الأماكن المزدحمة يمكن الاستفادة من هذه الأنظمة وهذه المشاريع في الزراعة. بالنسبة للمحصول المحصول يكون ناتجه نقي مئة بالمئة، خالٍ من أي شوائب، خالٍ من منشطات أو أي هرمونات أو رش مبيدات، بالتالي الفاكهة التي تنتج عن هذه الزراعة هي فاكهة صحية مئة بالمئة".

وأضاف "طبعاً النبات كائن حي، مثلنا، يتنفس و يشرب و يأخذ أكسجين، فأنت ترى خضار وترى المجهود الذي اشتغلت عليه، وأمامك ينتج ويصبح محصولاً، فسيكون شعورك إيجابي بالفرح".

وتقول المفوضية إن النظام المائي يتمتع بكفاءة عالية فيما يتعلق باستهلاك المياه، حيث يستهلك كميات أقل بحوالي 70 و80 في المائة من الأساليب التقليدية. وهذا مفيد بشكل خاص في بلد مثل الأردن، الذي يواجه مشاكل كبيرة في ندرة المياه.

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وقد تم تدريب أكثر من 1500 سوري على استخدام هذا النظام، وقرر كثيرون منهم البدء في زراعة حدائقهم الصغيرة خارج القوافل (الكرافانات).

وقال أحمد الزعبي، الذي يعيش في المخيم مع زوجته وأطفاله الستة، إنه سعيد بالعودة إلى حياته القديمة كمزارع.

وأضاف "أحببت المهنة لأنها المهنة التي أحبها جداً، بين الخضار، يفتخر المرء بنفسه بين الخضار، وهو يختلف عن عمل بالباطون أو عمل آخر، ولذلك أنا أحببتها فيها نوع من التقنية العالية وفيها شيء من النظافة، الزراعة التقليدية زراعة مليئة بالطين والتراب، بينما هذه عبارة عن مياه ونظيفة نأتيها بنظافة ونغادر بنظافة".

وقال هاني الناصر مسؤول قسم الخدمة الاجتماعي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين " كمفوضية سامية دائماً نحب أن نأتي بأفكار تفيد المجتمع المحلي، أو مجتمع السوريين، كانت فكرته إن تربة مخيم الزعتري غير صالحة للزراعة، فأحببنا أن نستحدث أنظمة جديدة وتقنيات جديدة تفيد اللاجئين كي يستخدموها هنا أو في بلادهم في حال عادوا إليها".

ويعيش في مخيم الزعتري حوالي 76000 لاجئ سوري، منهم أكثر من 40000 طفل.