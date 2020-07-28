باكستان: شراء الأضاحي عبر الإنترنت

كراتشي (باكستان) ـ رويترز:

تشجع السلطات الباكستانية الناس على شراء أضاحي العيد عبر الإنترنت أو على الأقل استخدام الكمامات قبل دخول أسواق الماشية، انطلاقا من هواجس معاودة الزيادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 أثناء فترة الاستعدادات لعيد الأضحى.

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