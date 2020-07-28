مجلس التمريض يدعو لمنح الطواقم الصحية أولوية اللقاحات

جنيف ـ رويترز:

قال مجلس التمريض الدولي إن أولوية الحصول على لقاح للوقاية من كوفيد 19 يجب أن تكون للممرضين والممرضات وطواقم الرعاية الصحية الأخرى ولا سيما أنهم لا يحصلون على ما يكفي من الحماية من المرض في وظائفهم التي تضعهم في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس. واستشهد المجلس بأرقام من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن ما يتجاوز 16 مليونا حول العالم, ليوضح أن ما يقدر بنحو 1.5 مليون من العاملين في قطاع الرعاية الصحية أصيبوا بالمرض بما يشكل ثلاثة أمثال عدد المصابين منهم في أوائل يونيو. وقال هوارد كاتون الرئيس التنفيذي للمجلس الذي مقره جنيف لتلفزيون رويترز “ما زلنا نتلقى تقارير عن طواقم تمريض ورعاية صحية ليس لديهم ما يكفي من معدات وأدوات الوقاية الشخصية ولا تتاح لهم الفحوص ويعملون في ظل توتر وضغوط لا تصدق”.

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