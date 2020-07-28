إصابة قطة بالفيروس في إنجلترا

لندن ـ رويترز: قالت الحكومة البريطانية إن اختبارات أثبتت إصابة قطة منزلية في إنجلترا بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد 19 الذي يصيب الجهاز التنفسي في أول حالة إصابة مؤكدة لحيوان بالفيروس في بريطانيا. وقالت وزارة البيئة البريطانية إن “كل الدلائل المتاحة” تشير إلى أن القطة التقطت الفيروس من صاحبيها اللذين ثبتت إصابتهما بمرض كوفيد 19. وقالت الوزارة إن القطة وصاحبيها تماثلوا للشفاء التام، وإن الفيروس لم ينتقل إلى أي حيوان آخر أو أي أفراد آخرين من سكان البيت.

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