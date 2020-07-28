مسلحون مجهولون يقتلون 11 مزارعا قرب سد النهضة

قتل 11 مزارعا من إقليم أمهرة بمنطقة "يابولو" التي تبعد 42 كيلومترا عن مقاطعة قوبا التي يقع بها سد النهضة، غربي البلاد، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم.

وقال مسؤول الاتصال والعلاقات العامة بإقليم أمهرة جزاتشو ملونه، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مزارعين من أمهرة في منطقة "يابولو" ما أدى إلى مقتل 11 مزراعا وإصابة آخرين.

وأضاف ملونه، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، الثلاثاء، أن المسلحين تم تدريبهم من قبل عناصر مناوئة للسلام.(دون أن يحددها).

وأوضح أن عمليات القتل نفذها مسلحون مجهولون تم تدريبهم وتسليحهم لاستهداف مواطنين إثيوبيين من خارج إقليم بني شنقول.

وأشار إلى أن الضحايا المزارعين كانوا يعملون بمنطقة "يابولو" ويقومون بالزراعة لسنوات عديدة ولهم أملاك بالمنطقة، مضيفا أن قوات الشرطة والجيش تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن القتلة.

وأوضح ملونه أن الهدف من هذه المحاولات اليائسة لمناوئي السلام هو إثارة فتنة اقتتال قبلي بالمنطقة.



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وكان سكان من مقاطعة قوبا قد أبلغو، ”الخليج 365”، أن القتلى من المزارعين قد بلغ 14 شحصا.

وأضافوا أن المسلحين جاءوا من الغابات المجاورة للمنطقة ويحترفون عمليات القتل والهجوم على المدنيين بالمنطقة.

وأعلنت إثيوبيا، الجمعة، إحباط مخطط إرهابي لاغتيال مسؤولين في إقليم أمهرة شمالي البلاد، مشيرة إلى توقيف 85 مشتبها به.

وقال مسؤول الاتصالات في إقليم أمهرة إن الموقوفين جميعهم إثيوبيون ومن عدة أقاليم، مؤكدا بدء التحقيقات معهم.

وكان حاكم إقليم أمهرة، تمسجن طرونه، قد كشف عن توقيف 85 إرهابيا قائلا إنهم كانوا يخططون لتصفية مسؤولين حكوميين وشخصيات عامة بالإقليم واستهداف مؤسسات دينية.