بكين تحذر من "مواجهة متهورة" مع واشنطن

ندد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، بتسبب الولايات المتحدة "بمواجهة بشكل متهور" بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما، لكنه دعا إلى "تواصل عقلاني" بين القوتين.

وحذر وانغ، في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان، من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "قد تسقط في هاوية المواجهة".

ودعا المجتمع الدولي إلى مقاومة "أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة"، بحسب مضمون المكالمة الذي نشرته وزارة الخارجية الصينية.

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والسبت الماضي، قررت الصين إغلاق القنصلية الأمريكية ردا على إمهال إدارة الرئيس دونالد ترامب للصين حتى مساء الجمعة لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

وإلى جانب سفارتها في واشنطن، لدى الصين 5 قنصليات عامة في عدة ولايات ومدن أمريكية، هي: (شيكاغو، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وسان فرانسسكو، وهيوستن) قبل طلب واشنطن إغلاق الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن القنصلية كانت "مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية".

وكان ترامب دأب على اتهام بكين بسوء إدارة جائحة كورونا التي نشأت في مدينة ووهان الصينية وانتشرت في الولايات المتحدة وتسببت في أكثر من 140 ألف حالة وفاة بين الأمريكيين.