مدير المخابرات المصرية في السودان.. وسد النهضة على الطاولة

تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة.

جاء ذلك لدى لقائه، الثلاثاء، بالخرطوم، مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي نقل تحيات الرئيس المصري إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأطلع اللواء كامل البرهان على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة بشأن تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة.





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وأكد مدير المخابرات المصرية أن اللقاء أكد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن شكره وتقديره لمدير المخابرات المصرية لزيارته البلاد وحمله تحياته للقيادة المصرية.

وقالت الخرطوم، في بيان لها، إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ناقش مع مدير المخابرات المصرية العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وكان السودان أعلن، أمس الإثنين، تحفظه على الإجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث.



يشار إلى أن سد النهضة، الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها الأسبوع الماضي اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.