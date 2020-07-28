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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلق اتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ وثلاث دول غربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الصين تعليق العمل باتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ وكل من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، التي انتقدت فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل على المدينة.
وهذا الاجراء رمزي لان هذه الدول سبق وعلقت احاديا هذه المعاهدات احتجاجا على القانون الجديد المطبق منذ 30 يونيو في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافة "تلك الأفعال الخاطئة، ومساس خطير بأسس التعاون القضائي".
وأوضح "قررت الصين تعليق معاهدة تسليم مطلوبين بين هونغ كونغ وكندا واستراليا وبريطانيا وكذلك اتفاقات التعاون في مجال العدالة الجنائية".
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