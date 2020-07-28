400 ألف أفغاني هربوا من جحيم طهران

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وقالت المنظمة في تقرير إن إيران رحلت عددا كبيرا من الأفغان في الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك لم تتم الإشارة إلى السبب وراء عمليات الترحيل بشكل دقيق.
وأشارت إلى أن طهران تضررت بشدة من جائحة كورونا، مما وجه ضربة لاقتصاد البلاد المحاصر بالفعل، وقال الرئيس أخيرا إنه من المحتمل أن يكون ما يصل إلى 25 مليون إيراني قد أصيبوا بكورونا.
وبشكل إجمالي، عاد 404 آلاف و868 أفغانيا لا يملكون وثائق من إيران منذ أول يناير، إما طواعية أو عن طريق الترحيل. ولم يكن لدى هؤلاء الأفغان الوثائق الرسمية اللازمة للإقامة أو العمل في إيران.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه في الوقت نفسه، عاد 1933 آخرون من باكستان، وتصاعد تدفق الأفغان من إيران منذ عام 2018 عندما بدأت الدولة الإسلامية المتضررة من العقوبات تعاني من أزمة اقتصادية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة الأفغانية.
وتعاني أفغانستان من ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاقتصاد ووضع أمني محفوف بالمخاطر، مما أدى إلى زيادة الهجرة إلى الدول المجاورة وبقية العالم.
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