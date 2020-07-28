الانفجارات تدوي مجددا وتهز إيران

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وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن جهود السيطرة على الحريق، الذي اندلع بمنطقة دولت أباد الصناعية، مستمرة، وأن أسبابه لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أن السلطات المحلية أكدت وقوع الانفجارات، ووفقا للسلطات المحلية، تعود الناقلات لشركة خاصة، وليس لوزارة النفط الإيرانية.
ونشر موقع «إيران إنترناشيونال» مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقا هائلا في مخزن وقود بالمنطقة الصناعية في بلدة «دولت أباد» بمحافظة كرمانشاه، وتظهر ألسنة النيران مشتعلة، والدخان الكثيف يتصاعد.
وشهدت إيران انفجارات وحرائق غامضة عدة خلال الأسابيع الماضية، وقع بعضها في مواقع حساسة، بينها موقع بارشين العسكري في شرق طهران، ومنشأة نطنز للتخصيب النووي.
وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات عن وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أن هذه التكهنات لم تتأكد.
يشار إلى أنه منذ أواخر يونيو تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا في معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات، حيث وقع ما لا يقل عن 14 انفجارا وحريقا في مواقع إيرانية مختلفة.
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