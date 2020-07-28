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235 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس في البلاد إلى 16 ألفا و147 حالة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في إيران منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 296 ألفا، بعد تسجيل 2667 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3902 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 257 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة أخيرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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