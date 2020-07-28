235 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 296 ألفا، بعد تسجيل 2667 حالة إصابة جديدة.
ولفتت إلى أن 3902 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 257 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة أخيرا.
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