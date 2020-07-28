شكرا لقرائتكم خبر 235 وفاة بكورونا خلال يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 16 ألفا و147 حالة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في إيران منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 296 ألفا، بعد تسجيل 2667 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3902 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 257 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة أخيرا.