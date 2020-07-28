العراق يحذر من مجموعات إجرامية بين المتظاهرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الداخلية العراقية من مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لإثارة الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي»القوات الأمنية في ضوء نتائج التحقيق الأولية رصدت مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف لحفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي».

وذكر البيان أن»القوات الأمنية ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن، وعلى المتظاهرين التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال لنسبتها إلى القوات الأمنية».

وقالت الوزارة في بيانها «على شبابنا الواعي أن ينظر بعين المسؤولية إلى المسار الخطر الذي تحاول فيه جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد إليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة».

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن عن فتح تحقيق في ملابسات ما حدث بساحة التحرير وتقديم الحقائق خلال 72 ساعة ومحاسبة من تسبب في معاناة المواطنين.