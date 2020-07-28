دياب: الأمور تنزلق للأسوأ في لبنان

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ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية على موقعها الالكتروني، عن دياب قوله خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا أمس، إن «إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير».
ولفت إلى أن «العدو» يسعى إلى تعديل مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، وقواعد الاشتباك، داعيا إلى «الحذر خلال الأيام القادمة، لأنني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة».
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