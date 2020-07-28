85 ألف طفل يمني تستهدفهم كسوة العيد السعودية

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ووزع المركز 1,500 حقيبة تشمل 4,500 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 4,500 طفل، على مديريتي خنفر ومودية بمحافظة أبين، ضمن مشروع (فرحتهم أمل)، كما وزع 1,000 حقيبة تشمل 3,000 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3,000 طفل، في مخيمات الزهاري، والقعطبية، وعودة، والعشيرة، والزهيرة، بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة 1,000 حقيبة تشمل 3,000 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3,000 طفل، في مديريتي جحاف وقعطبة بمحافظة الضالع.
يذكر أن المركز دشن أخيرا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلا.
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