شكرا لقرائتكم خبر السيسي: التفاوض بشأن سد النهضة معركة قد تطول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس حرص بلاده على التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي من خلال التفاوض الذي قد يطول، مشددا على عدم التوقيع على شيء لن يحقق المصلحة القومية.

وقال السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، على الطريق بين القاهرة والسويس أمس، إن «قلق الشعب المصري من سد النهضة هو قلق مشروع، لكن علينا أن نعلم ونتأكد بعدالة موقفنا في سد النهضة» .

وأضاف «هذه القضية تاريخية، مثل الهرم والحضارة المصرية قامت منذ آلاف السنين على ضفاف هذا النهر العظيم، ومن هنا تأتي عدالة موقفنا وقضيتنا في سد النهضة لكنه في ذات الوقت فإن الموقف المصري الثابت أنه إذا كان من حق الدول استخدام المياه في التنمية.. من حقنا نحن عدم تعرضنا لأي ضرر».

وقال السيسي «نحن في معركة تفاوض ربما ستطول ولكن لن نوقع على شيء لن يحقق المصلحة القومية»، لافتا إلى ضرورة أن يقوم الإعلام بدور دون استخدام لغة التهديد.

Advertisements

وأضاف السيسي «اطمئن المصريين بخصوص ملف سد النهضة.. لن يستطيع أحد أن يجور علينا أو يجور على حقوق مصر وأمنها القومي، سواء في قضية المياه أو غير ذلك».

ولفت الرئيس المصري إلى أن «شواغلنا هي العمل لأن العمل يمنحنا القوة والردع لمن يحاول المساس بحقوقنا»، داعيا إلى تكثيف العمل وزيادة الإنتاج.

وكان السودان أعلن أنه تم قبول طلبه بتأجيل المفاوضات بين بلاده ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها السودان بمثل هذا الطلب منذ انطلاق المفاوضات بين الدول الثلاث في عام 2011.