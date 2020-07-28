اخبار العالم

38 قتيلا ومخطوفا في اشتباكات بجنوب السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر 38 قتيلا ومخطوفا في اشتباكات بجنوب السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وخطف 10 أطفال، في اشتباكات عرقية بجنوب السودان.

وأصيب نحو 19 آخرين عندما هاجم رجال مدججون بالسلاح من جماعة «مورلي» العرقية، أعضاء من جماعة «دينكا بور» العرقية في قرية ماكولكوي بمقاطعة بور في ولاية جونقلي مساء أمس الأول، بحسب ما قاله القائم بأعمال مفوض المقاطعة، مابيور ماوت.

وقال ماوت «ما زلنا نبحث عن جثث لأن هناك بعض الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين»، مضيفا أن المهاجمين سرقوا أيضا نحو 150 من رؤوس الماشية.

ويشار إلى أن الهجوم هو جزء من سلسلة طويلة من عمليات القتل بدافع الانتقام، التي تحدث بين الجماعات العرقية المختلفة في أنحاء الدولة المضطربة الواقعة في شرق أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 38 قتيلا ومخطوفا في اشتباكات بجنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا