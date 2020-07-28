38 قتيلا ومخطوفا في اشتباكات بجنوب السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وخطف 10 أطفال، في اشتباكات عرقية بجنوب السودان.

وأصيب نحو 19 آخرين عندما هاجم رجال مدججون بالسلاح من جماعة «مورلي» العرقية، أعضاء من جماعة «دينكا بور» العرقية في قرية ماكولكوي بمقاطعة بور في ولاية جونقلي مساء أمس الأول، بحسب ما قاله القائم بأعمال مفوض المقاطعة، مابيور ماوت.

وقال ماوت «ما زلنا نبحث عن جثث لأن هناك بعض الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين»، مضيفا أن المهاجمين سرقوا أيضا نحو 150 من رؤوس الماشية.

ويشار إلى أن الهجوم هو جزء من سلسلة طويلة من عمليات القتل بدافع الانتقام، التي تحدث بين الجماعات العرقية المختلفة في أنحاء الدولة المضطربة الواقعة في شرق أفريقيا.