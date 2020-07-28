المسماري يفضح تحركات عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا

نشره اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مقطع فيديو عن تواجد وتحركات عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا، وظهر في الفيديو عناصر من ميليشيا "فرقة السلطان مراد" السورية أثناء تواجدها في معسكر اليرموك الليبي المرتزقة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هؤلاء المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا برعاية تركية، دون "تدريب كاف" ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم حشدهم على جبهات سرت والجفرة، كما كشف الجيش الليبي عن وجود خطة تهدف لحشد 15 ألفا من المرتزقة لاقتحام محاور "سرت والجفرة".