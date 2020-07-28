«جبهة لبنان» .. إسرائيل تدعم جبهتها بالقوات الخاصة ومنظومات نيران متطورة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قواته في المناطق الشمالية، بمنظومات نيران متطورة ووحدات تجميع معلومات وقوات خاصة، في ظل التوترات على المناطق الحدودية مع سوريا ولبنان.

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن قرار تعزيز قيادة المنطقة الشمالية جاء بناء على تقييم الوضع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أية إصابات بين قواته.