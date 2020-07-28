إيران تهدد بتدمير «حاملة طائرات أمريكية» .. والجيش الأمريكي يصفها بالمتهورة

أظهرت تسجيلات مصورة بثها التلفزيون الرسمي القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري وهي تستعد لشن هجوم قبالة الساحل في جنوب غرب البلاد بحسب سكاي نيوز.

وظهرت قوارب عسكرية، ثم القوات البرية التي قامت بإلقاء قذائف مدفعية بينما تم إطلاق صاروخ من مروحية.

انتقدت البحرية الأميركية، التدريبات الإيرانية التي شملت مهاجمة مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج، ووصفت واشنطن هذه الخطوة بـ"المتهورة وغير المسؤولة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن التدريبات لم تعرقل حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية.

وفي بيان عن الأزمة ، قالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس، ريبيكا ريباريتش: "نحن على علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات"، مضيفة "نرى دائما هذا النوع من السلوك المتهور وغير المسؤول".

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وأضافت ريباريتش :"هذه التدريبات لم تعطّل عمليات التحالف في المنطقة، ولم يكن لها أي أثر على التجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به".

وأظهرت اللقطات نموذجا لحاملة الطائرات الأميركية من فئة "نيميتز" بوجود صفوف من مجسمات طائرات مقاتلة على جانبي مدرج الهبوط.

وأطلق صاروخ آخر من مروحية خلّف دخانا قبل أن يصطدم على ما يبدو بطرف السفينة الحربية الزائفة.

وشوهد بعد ذلك عناصر القوات المسلحة وهم يهبطون على سطحها قبل أن تحيط بها نحو عشرة قوارب سريعة.

وقال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، للتلفزيون الرسمي إن "ما تم عرضه اليوم في هذه التدريبات، على مستوى القوات الجوية والبحرية، كان كله هجوميا".