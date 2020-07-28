تركيا تعلن وقف التنقيب في شرق المتوسط

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية،إبراهيم كالين، الثلاثاء، إن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت، انتظارا لمحادثات مع اليونان.
وقال إبراهيم كالين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق أنشطة التنقيب عن البترول في شرق المتوسط لمدة معينة، كنهج بنّاء تجاه المفاوضات ، وذلك في مقابلة مع قناة (سي إن إن ترك) التلفزيونية.
وأضاف في تصريح لقناة "سي إن إن" التركية، أن الموقف الأساسي لألمانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي يتمثل باتخاذ خطوات متبادلة لخفض التصعيد في المتوسط، وموقف تركيا إيجابي للغاية من الموقف الألماني.
وأشار إلى أن تركيا تواصل محادثاتها مع اليونان، وأن أنقرة مستعدة للمحادثات مع أثينا في كل ملف ودون شروط مسبقة، لكن يجب إجراء المحادثات القبرصية بشكل متزامن ومتوازي مع تلك المحادثات.
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