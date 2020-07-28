الخارجية الأسبانية ترد على إعلان تركيا وقف التنقيب عن النفط في البحر المتوسط

ردت الخارجية الإسبانية على إعلان أنقرة وقف التنقيب عن النفط شرقي البحر الأبيض المتوسط لشهر على الأقل بالقول: "إنها ترغب في تحويل تلك الأقوال إلى أفعال".

وردت وزيرة الخارجية الإسبانية، على تصريحات نظيرها التركي جاويش أوغلو التي أبدى فيها استعداد أنقرة لوقف التنقيب في المنطقة، قائلة: "ينبغي تحويل ذلك إلى فعل. ليس كافيا أن تقول إنك تريد الحديث"، حسبما نقلت "رويترز".

وجاء تصريحات الوزيرة الإسبانية خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة لها للعاصمة اليونانية أثينا، أعقبت محادثات أجرتها في أنقرة مع المسؤولين الأتراك.