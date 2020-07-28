ياسر زكى.. الحصان الرابح لمستقبل وطن فى سباق الشيوخ بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خبرات اقتصادية كبرى دفعت به للسباق الانتخابى ورؤية لدعم خطط الدولة للتنمية

زكى : مستقبل وطن الحزب الوحيد الذي يعمل على خدمة المواطنين

خبرات واسعة فى مجالات عديدة ساهمت فى قرار حزب مستقبل وطن، بالدفع بالمرشح ياسر محمد زكي إبراهيم، وشهرته ياسر زكي، فى انتخابات مجلس الشيوخ، عن الحزب بمحافظة القاهرة، وذلك علي المقاعد الفردية.. العديد من المهتمين بالشأن السياسي والمشهد الانتخابى يرون أن ياسر زكى سيكون الحصان الرابح لحزب مستقبل وطن فى القاهرة، رغم انه من الوجوه الجديدة على الساحة السياسية، ولكن فى مجال الاقتصاد، له باع طويل، وخبرة واسعة تؤهله حاله فوزه بالمقعد للمساهمة فى دعم واقرار العديد من الخطط لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية التنمية الشاملة 2030.

وقال ياسر زكى إن مستقبل وطن لديه أمانات محلية تعمل بفاعلية في الشارع؛ موضحا أنه أيضا الحزب الوحيد الذي يعمل على خدمة المواطنين واوضح لديه ما يقدمه للمجلس فى اطار الاختصاصات التي حددها القانون، وان لديه أولويات لخدمة المواطنين والتواصل المباشر مع المواطنين والتواصل معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وميدانيا .

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وبالنظر فى السيرة الذاتية للمرشح، فهو عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالقاهرة، وحاصل على بكالوريوس تجارة/ جامعة القاهرة عام ١٩٩٠، بالإضافة الى ماجستير في إدارة الاعمال من الجامعة الأمريكية بلندن.

ومن الوظائف التي شغلها رئاسة مجلس إدارة شركة يونيفرسال لمواد التعبئة والتغليف، و العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان، والعضو المنتدب للقطاع الصناعي لشركة بايونيرز للاستثمارات المالية، وعضوية مجلس إدارة الكابلات الكهربائية المصرية، وعضوية مجلس إدارة الجيزة باور للصناعة.

وتضمنت أيضا عضو مجلس إدارة المصرية للصرافة، وعضو مجلس إدارة المتحدة للإسكان والتعمير، وعضو مجلس إدارة بريزما للوساطة في الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مصر، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة و الحفظ المركز ي.

وعلي مستوي النشاط الاجتماعي فله العديد من الأنشطة الاجتماعية والمشاركة في عدد من الجمعيات العاملة علي رفع شأن المجتمع.