شكرا لقرائتكم خبر عن عادل ناصر كلمة السر في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أهل مكة أدرى بشعابها" تنطبق هذه المقولة على مرشح حزب مستقبل وطن بالجيزة في انتخابات مجلس الشيوخ عادل عبد الفتاح ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والذي جاء على رأس ترشيحات الحزب بالجيزة التي تعتبر بالنسبة لعادل ناصر هي مسقط رأسه، والتي يتمتع فيها بشعبية جارفة، تجعله قادرا على قيادة انتخابات الجيزة لدرايته الكاملة بكل تفاصيل الدائرة، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شكل الحزب غرفة العمليات و الاجتماعات مع كل الامانات النوعيه و امانات المراكز و الاقسام برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب و رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب ومعاونة النائب عبد الوهاب خليل امين التنظيم بمحافظه الجيزه و نائب رئيس غرفه العمليات ، وعقد الاجتماع بحضور المرشح عادل ناصر و جميع مرشحي الفردي للانتخابات و و مرشحي القائمة

ويمتلك "ناصر" خبرات سياسية كبيرة حيث شغل مقعد عضو مجلس الشعب لمدة ٤ دورات نيابية متواصلة عن دائرة مزغونة بمحافظة الجيزة ابتداءً من الفصل التشريعي السابع (1995 - 2000)، مشاركاً فى تشريع الآف القوانين، وشغل منصب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.. وهو الأمر الذي عزز من موقف ناصر داخل الحزب للدفع به لانتخابات الشيوخ كنائب مخضرم وسيكون له بصمات واضحة فيما سيقوم به من مهام داخل المجلس حال فوزه بالمقعد.

وشغل عادل عبد الفتاح ناصر، منصب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مع بداية العام الجاري محققاً طفرة حقيقية فى مسيرة الحزب داخل محافظة الجيزة وعمل على تعميم كافة المبادرات التي أطلقها الحزب لتشمل كافة مراكز وأحياء محافظة الجيزة ليستفيد منها جموع المواطنين.

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وتدرج عادل ناصر، فى مجال الغرف التجارية بدايةً من عضوية مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ثم نائباً لرئيس مجلس إدارة الغرفة ومنذ عام 2010 يتقلد منصب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لمدة ٣ دورات متتالية منتخباً من جموع التجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية، وفى الاتحاد العام للغرف التجارية تقلد منصب سكرتير عام الاتحاد لمدة دورتين وحالياً يشعل منصب نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن حزب مستقبل وطن يسعى منذ تأسيسه لدعم الدولة والمواطن على حد سواء، مشيراً إلى أن الحزب متواجد بشكل دائم على أرض الواقع متلاحم بين صفوف الجماهير المصرية العظيمة ويدرك تمام الإدراك ما ينبغي القيام به لتحقيق طموحات الشعب ومساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى تنفيذ استراتيجيتها الجادة لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.