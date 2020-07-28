شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: مشروع الروبيكى يوفر فرص عمل جديدة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لا يوجد شىء صعب على المصريين، مضيفا أن القيادة السياسية مؤمنة بقدرات الأمة وتحاول إخراجها بصورة فعالة، موضحا أنه الروبيكي يجعلنا نحقق فكرة منتج جيد يليق باسم مصر، ومنتجات بجودة عالية.

وأضاف فريد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات في الروبيكي شيء مهم ونفخر به، لافتا إلى أن منطقة الروبيكي بها مجمعات صناعات الجلود والغزل والنسيج، موضحا أن تعظيم القيمة الخاصة بالصناعات المصرية من خلال هذه المشروعات في الروبيكي وهذا أمر حيوي وفي غاية الأهمية، مشيرا إلى أن مشروع يوفر فرص عمل جديدة للمصريين.

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، افتتاح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكى، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "خيوط الأمل".

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها، قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "القضية التى تواجه أى صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

وتابع الرئيس السيسى: "علينا معرفة سبب تراجع المصانع خلال السنوات الماضية.. وعلشان تعرفوا أن النجاح واستمرار النجاح أمر مش سهل.. النجاح يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.. يعنى عمالة المصنع 100 يجب أن يكونوا 100 فقط وليس 101 عامل.. وعلينا تأهيل العمالة وتدريبها والتأكد من تحقيق الأهداف على كافة المستويات وكل القطاعات داخل المصانع بشكل دورى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى العمالة المصرية، مؤكدا على دور العمالة فى تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية، من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة من أجل تحقيق المنشود فى ملف الصناعة.