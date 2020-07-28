شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة من البرلمان: 79 سوقا بالمحافظة منها 36 غير مرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سكرتير عام محافظة الجيزة علاء بدران: "هناك 79 سوقاً فى المحافظة منهم 43 سوقا مرخصا، و36 غير مرخص، والأسواق المرخصة تم تحديث سوقين منها، سوق الكنيسة وسوق زنين، وجارى تحديث سوق العياط وسوق بجنوب الجيزة، والمقترح تحديث سوقين آخرين خلال الفترة المقبلة، لكى نكون انتهينا من تطوير 6 أسواق".

جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى اليوم، لمناقشة خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية بحضور عدد من المسئولين فى الملف.

وأضاف سكرتير عام محافظة الجيزة، أن مشكلة تطوير الأسواق العشوائية تتمثل فى الأرض والأموال المطلوبة، مشيرا إلى أن المنح لها دور كبير، وموارد الأسواق تذهب للمالية منذ عام 2016، وفيما يتعلق بالمشكلة الرئيسية المتمثلة فى الأراضى، تم التغلب عليها بتطوير السوق فى مكانه القائم.

فيما قال رئيس جهاز تطوير العشوائيات، إن الأسواق العشوائية فى الجيزة 86 سوقا عشوائي منهم 17 أسبوعي و6 يومي، ما استدعى تدخل السجيني والذى طالبهم بتوحيد المصادر والمسئولية، مع منح كامل الصلاحيات، وقال: "صعبان عليا مجهودكوا"، وذلك وفقا لحصر المحافظة.

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وأضاف السجينى، أنه يجب أن يكون على جدول أعمال الصندوق اجتماع مع شركاء النجاح، والدعم البرلمانى والحكومى متوفر للجهاز، مؤكدا أن الاجتماع مع ممثلى المحافظات المختلفة أمر مهم، فتوحيد اللغة مقدمة للنجاح.

فيما أكدت دينا عبدالعزيز عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الفكرة ليست فى توحيد البيانات، ولابد من مراجعة الجهة الحاكمة، وتحديد من يعمل بشكل صحيح أم خاطئ لسحب الاختصاصات.

وفى سياق متصل، أكد اللواء أحمد جبريل سكرتير مساعد محافظة المنيا، أن هناك 66 سوقا في تسع مراكز تم تصنيفهم يومية وأسبوعية وسنوية، لمواد غذاية وملابس وخردوات، وتم وضع مجموعة من الأولوية للتطوير، أولها الخطورة التي يمثلها على المرور ورواد السوق.

وأضاف جبريل، أنه تم اشتراط أن تكون بالقرب منها أراضي فضاء، وتم تصنيفها إلى أسواق لها أراضي بديلة وهناك سوق أو اثنبن في المنيا ليس عليها إقبال وفي ملوي أيضا سوق لم يتقدم له أحد من التجار.