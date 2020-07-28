شكرا لقرائتكم خبر عن سر كتاب هداه السفير الأوكرانى لأمين عام الأغلبية البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام اللقاء الذى جمع النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، بصفته رئيساً لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، مع السفير الأوكرانى لدى مصر إيفهين ميكيتيينكو، أهداه الأخير كتاب الشاعرة الأوكرانية " ليسيا أوكراينكا " مختارات من أشعارها ورسائلها.

ولكن لماذا هذا الكتاب تحديدا؟ يوضح السفير الأوكرانى للنائب أحمد السجينى أن إهداءه هذا الكتاب المتضمن أشعار ومختارات لـ "ليسيا أوكراينكا" لاسيما لخصوصية العلاقة بين هذه الشاعره ومصر، حيث زارت ليسيا مصر عده مرات واستمرت فيها لأسباب علاجية وذلك بإحدى المستشفيات فى حلوان، وكتبت الكثير من الشعر والقصائد.

واشار السفير الأوكرانى لدى مصر إيفهين ميكيتيينكو، أن الشاعرة ليسيا أوكراينكا شهيرة جداً فى أوكرانيا، قائلاً " هي رقم ثاني فى اوكرانيا، وبفضل مصر هى قعدت فى شهور للعلاج وكتبت الشعر وهذه النسخة هي الترجمات للغة العربية ".

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يُشار إلى أن هذا الكتاب للشاعرة الأوكرانية " ليسيا أوكراينكا "، طُبع باسمها من إصدارات دار العين، ويتناول مختارات من أشعارها ورسائلها، ويعد ترجمته وتقديمه ثمرة تعاون مصري أوكرانى، بين الدكتورة أولينا خوميتسكا، والدكتور سمير مُندى.

وكانت "ليسيا" قد زارات القاهرة للعلاج، واسفرت هذه الزيارة عن تجربة شعرية سجلت فى ديوان "الربيع فى مصر" لتعكس صورة نادرة لمصر وشعبها -خلال فترة الاحتلال الإنجليزي- فى الأدب الأوكرانى.