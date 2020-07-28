شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة مبدأية على نقل 546 موظفا من مجلس النواب للشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الثلاثاء، اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اجتماعًا برئاسة المستشارعلاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، و أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وقد أقرت اللجنة - من حيث المبدأ - الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدخال تعديلات يسيرة عليه بما يتوافق والتوجهات الحديثة للدولة المصرية.

كما وافقت اللجنة - من حيث المبدأ - على الطلبات المقدمة من عدد (546) من العاملين بمجلس النواب لنقلهم إلى مجلس الشيوخ، ومخاطبة مجلس النواب للنظر في الموافقة على نقلهم.

واستعرضت اللجنة إجراءات حصر الأصول التي كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب، بما فيها مبناه الرئيسي بالقاهرة وتجهيزاته، واتخذت الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، على أن تتولى اللجنة إدارتها لحين تشكيل مجلس الشيوخ، وأرجأت التسليم الفعلي للمبنى الرئيسي وتجهيزاته لما بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.