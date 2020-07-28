"تطوير العشوائيات": تعديل خطة تطوير الأسواق العشوائية لـ4 سنوات بدل 10 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، تعديل خطة الصندوق لتطوير الأسواق العشوائية لتصبح 4 سنوات بدلا من 10 سنوات.

جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى اليوم، لمناقشة خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية بحضور عدد من المسئولين فى الملف.

وقال خالد صديق، إن الغرف التجارية تقدم المساعدة للصندوق وسيتم العمل على زيادة الـ1.7مليار المخصصة للتطوير لـ 4 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم تقسيم المناطق إلى 4 قطاعات منها غير آمنة تحتاج الانفاق وهناك أماكن اخرى ستدر عوائد جيدة.

وضرب "صديق" مثالا بورش دباغة الجلود التى كانت فى منطقة سور مجرى العيون وتحويلهم للروبيكى، لافتاً إلى أن منطقة سور مجرى العيون يمكن الاستفادة منها واستثمارها بما يدر عائدا كبيرا على خزنة الدولة.

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وأشار صديق، إلى أنه يتم التفكير فى تحقيق الدخل والاستثمار من هذه الأماكن، فهى صُرة البلد، وما سنقتطعه من تلك الأماكن سنضعه فى الأماكن غير المخططة.

ونوه صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى أن سوق رأس البر، نفذ الصندوق فيه 192 عين منهم 54 عينا على النيل مباشرة سيدروا تكلفة إقامة السوق بالضعف، وفى شارع 51 باكية اخذنا منهم 12 أعادوا تكلفة السوق، وذلك لتقليل الاعتماد على خزانة الدولة.

وكان النائب أحمد السجينى قد طالبه بالبحث عن آليات أخرى للبعد عن الخزانة العامة الكلى فى المشروع، وأكد أن التعاون مع الغرف التجارية بشكل متلاحق سيحقق نجاحا كبيرا.