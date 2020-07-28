شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض المبادرة الرئاسية "مايغلاش عليك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، فيديو يوضح ويشرح المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى "مايغلاش عليك"، والهدف منها.

و تصل الخصومات إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.

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وتهدف المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.