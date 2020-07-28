شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأوكرانى لـ"السجينى": 1000 سائح على الأقل يصلون يوميا لشرم والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، سفير دولة أوكرانيا لدى مصر إيفهين ميكيتيينكو والوفد المرافق له، والذى سلمه رئيس البرلمان الأوكرانى إلى الدكتور على عبد العال بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو، وكذا تهنئة شخصية إليه.

وسلم السفير الأوكرانى إلى النائب أحمد السجينى بصفته رئيساً لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأوكرانية، خطاباً بشأن أسماء الأعضاء الجديد بجمعية الصداقة عن الجانب الأوكرانى بعد الانتخابات التى أجريت لديهم.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأوكرانية، على قوه العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتشهد تحسنا كبيراً لم تشهده سابقاً، الأمر الذى ينعكس فى حجم الاتفاقيات بين البلدين وكذا الزيارات المتبادلة على كافة المستويات.

من جانبه أعرب سفير دولة أوكرانيا لدى مصر إيفهين ميكيتيينكو، عن سعادته بالعلاقات الطيبة بين البلدين وأن هناك مجالات واسعة للتعاون فيما بينهم، لافتاً إلى أن أول طائرة نزلت إلى مطار شرم الشيخ وكذا الغردقة بعد استئناف رحلات الطيران فى أعقاب جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19"، كانت من أوكرانيا.

وأشار السفير الأوكرانى إلى الزيارة التى كانت محل ترحاب شديد من جانب وزير السياحة والآثار المصرى الدكتور خالد عنانى، وألتقى فيها العديد من الوزراء، موجهاً الشكر للحكومة المصرية لرعايتها السياح الأوكران الذين يصلون إلى مصر.

كما وجه الشكر إلى الحكومة المصرية، على معالجتها مجانا لأى سائح اوكرانى قد يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلا : "هذه خطوة نقدرها للحكومة المصرية على قدر عالى جداً".

ونوه السفير الأوكرانى لدى مصر، أنه بموجب المعلومات الرسمية لدى وزارة السياحة فهنا 1000 سائح على الأقل يصلون يومياً إلى شرم الشيخ والغردقة، من بلاد كثيره، وأغلبهم أوكرانيا، مضيفاً :" مما يعنى أن السائحين يتمتعون فى مصر براحة شديدة ويستمتعون بالبحر والجو الصافى ويرجعون أوطانهم.. وهنا اتحدث تحديداً عن أوكرانيا وهم كلهم قوه وحماس ومستعدون للعمل".

ليؤكد النائب أحمد السجينى أن الله حبى مصر بمناخ معتدل، دافئ نقى، مضيفا: " فى هذه المدن الساحلية الدافئة تجد اجواء تكتسب المناعه، ونتمنى أن يحفظ الله الشعبين المصرى والأوكرانى بل والإنسانية جميعا من هذا الوباء".

وأضاف السجينى، " أنه بتعاون الشعوب الصديقة سيكون هناك تبادل منافع متبادلة سواء على مستوى تبادل السياحة والضيافة وهذا واجب جيد، أو على مستوى تبادل الأبحاث الطبية الخاصة بصناعه اللقاحات والأدوية، دول العالم يجب أن تكون على درجة كبيرة من الانسانية فى التعامل مع هذا الأمر ولا يجب أى دولة تستحوذ به على حساب أخره، فهى مسئولية ممتدة".

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وفى ختام اللقاء، اهدى السفير الأوكرانى فى مصر، النائب أحمد السجينى، نسخ من أشعار الكاتبة الأوكرانية ليسينا أكورانيكا، وكذا طبق أوكرانى بصناعة يدوية مزخرفة.



