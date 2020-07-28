رئيس جامعة الأزهر يتفقد يتابع آخر أيام الامتحانات بكليتي الإعلام وتربية رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، لجان امتحانات كليتي الإعلام والتربية الرياضية للبنين بمدينة نصر، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وتهنئة الطلاب بانتهاء العام الدراسي.
وأعرب رئيس جامعة الأزهر، عن رجائه التوفيق والسداد للطلاب، وأكد أن بفضل تضافر جهود الأساتذة والموظفين والطلاب تمت الامتحانات على أكمل وجه في الكليات كافة، وأبرز الطلاب صورة طيبة للطالب الملتزم الحريص على مستقبله.
وقال المحرصاوي، إن إجراءات التصحيح تتم بصورة جيدة بحيث يتم إعلان النتائج في أسرع وقت.
وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائبه لشئون الوجه البحري، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا أمين، وكيل الكلية، والدكتور سعد عبدالجليل، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور سيد معوض، وكيل الكلية.
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