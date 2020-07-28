إصابة حاكم مدينة لاباز البوليفية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاباز- (أ ش أ):
أعلن حاكم مدينة لاباز البوليفية لويس ريفيلا هيريرو، اليوم الثلاثاء، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال ريفيلا - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - "أنا وزوجتي بصحة جيدة ولا نشعر بأعراض مرضية، وسوف نتبع البروتوكولات، سأكون معزولاً وأعمل من المنزل".
جدير بالذكر أن ريفيلا أصبح المسؤول الحكومي السادس عشر في بوليفيا الذي يصاب بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره العام الجاري.
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