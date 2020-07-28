مقتل إرهابيين اثنين في كمين للجيش الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)
أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بأن مفرزة للجيش قضت على إرهابيين اثنين، اليوم الثلاثاء، إثر نصب كمين بجبل عمرونة، بضواحي بلدة الحسنية بولاية عين الدفلى التي تقع على مسافة 160 كيلومترًا شمالي البلاد.
وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي انه جرى ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وكمية من الذخيرة، وقنبلة يدوية، ونظارة ميدان.
وجدد ذات المصدر عزم وإصرار الجيش الجزائري من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب، على "مطاردة هؤلاء المجرمين الإرهابيين، والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الجزائري، وعلى دحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".
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