جونسون يحذر من مؤشرات لموجة ثانية من فيروس كورونا في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، من وجود مؤشرات على موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال جونسون، في حديثه إلى الصحفيين، حول قرار المملكة المتحدة بفرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على العائدين من إسبانيا، "ما كان علينا فعله هو اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة حيث نعتقد أن الخطر بدأ في الظهور مرة أخرى".

وأضاف جونسون، "لنكن واضحين تمامًا بشأن ما يحدث في أوروبا، بين بعض أصدقائنا الأوروبيين، أخشى أنك بدأت ترى في بعض الأماكن علامات الموجة الثانية من الوباء"، "نتذكر جميعا ما حدث في المرة السابقة. لذلك من الضروري للغاية أن نقوم بالتحضيرات اللازمة هنا في المملكة المتحدة كما نفعل ".

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وفي بداية انتشار الوباء، واجهت الحكومة البريطانية، اتهامات بالتصرف ببطء شديد لتطبيق حظر أو قيود على المسافرين.

وردا على سؤال حول احتمالية تقليل فترة الحجر الصحي، قال جونسون: "نحن نبحث دائمًا عن الطرق التي يمكننا من خلالها التخفيف من تأثير الحجر الصحي، ومساعدة الناس، ومحاولة التأكد من أن العلم يعمل من أجل مساعدة المسافرين والمصطافين"، لكنه أكد "في الوقت الحالي علينا الالتزام بالإرشادات التي نقدمها".

وتابع: "أخشى إذا رأينا علامات على موجة ثانية في دول أخرى، فمن واجبنا حقًا، أن نتصرف بسرعة وحزم لوقف عودة العدوى، ووقف عودة المسافرين إلى هذه الأماكن، وبذر هذا المرض هنا في المملكة المتحدة".