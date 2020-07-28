بسبب إرتفاع عدد المصابين بكورونا، المغرب تغلق 8 مدنٍ

وأوضح البيان أن القرار يأتي بناء على خلاصات "التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء".
كما "لا يشمل قرار المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وإنسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية"، وفق البيان.
وأفادت الوزارتان بأنه تم إتخاذ هذا القرار نظرا لـ"عدم إحترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة، وإستعمال وسائل التعقيم، رغم توفرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة إنتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة".
ودعت السلطات المغربية المواطنين إلى الالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون لإجراءات صارمة، طبقا للقانون.
وأصاب "كورونا" في المغرب، حتى مساء الأحد، 20 ألفا و278 شخصا، توفي منهم 313، وتعافى 16 ألفا و438.
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