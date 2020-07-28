الجزائر: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 28 ألفا و615 حالة مصابا و1174 وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 28 ألفا و615 مصابا، بالإضافة إلى 1174 حالة وفاة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال فورار - خلال مؤتمره الصحفي اليومي - "إنه تم تسجيل 642

حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 19 ألفا و233 حالة".وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 73 مريضا بالعناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.